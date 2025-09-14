Видавець Rolling Stone і Variety подав у суд на Google через використання штучного інтелекту в пошуковику

Власник журналів Rolling Stone, Billboard і Variety компанія Penske Media 12 вересня подала до суду на Google. Там стверджують, що штучний інтелект використовує журналістські матеріали без згоди та зменшує трафік вебсайтів медіа.

Про це пише Reuters.

Позов Penske Media є першим випадком, коли великий американський видавець подав до суду на Google через згенеровані штучним інтелектом короткі огляди, які тепер відображаються у верхній частині результатів пошуку. Новинні організації вже кілька місяців стверджують, що нові функції відволікають трафік від їхніх сайтів, що призводить до скорочення доходів від реклами та підписки.

Penske, сімейний медіаконгломерат, очолюваний Джеєм Пенске, чий контент щомісяця приваблює 120 мільйонів онлайн-відвідувачів. показує вебсайти видавців у результатах пошуку лише за умови, що він може також використовувати їхні статті в анотаціях, розроблених штучним інтелектом. Без такого впливу Google довелося б платити видавцям за право перевидавати їхню роботу або використовувати її для навчання своїх ШІ-систем, йдеться в позові компанії. Компанія додала, що Google міг навʼязувати такі умови завдяки своєму домінуванню в пошуковій сфері, посилаючись на торішнє рішення суду: що технологічний гігант володіє майже 90% ринку пошуку США.

«Ми несемо відповідальність за проактивну боротьбу за майбутнє цифрових медіа та збереження їхньої цілісності — всьому цьому загрожують нинішні дії Google», — сказав Пенске.

Компанія стверджувала, що близько 20% пошукових запитів Google, які посилаються на її сайти, тепер показують огляди штучного інтелекту — і очікується, що ця частка зросте. Дохід її платформи впав більш ніж на третину порівняно з піковим показником кінця 2024 року через зменшення пошукового трафіку.

У відповідь на позов Penske, Google заявив, що огляди штучного інтелекту пропонують кращий досвід для користувачів і спрямовують трафік на ширший спектр вебсайтів.

«Завдяки оглядам штучного інтелекту люди вважають пошук [в Google] кориснішим і використовують його частіше, створюючи нові можливості для пошуку контенту. Ми будемо захищатися від цих безпідставних претензій», — заявив речник Google Хосе Кастанеда.

На початку цього місяця суддя віддав Google перемогу в антимонопольному спорі, постановивши, що компанії не доведеться продавати браузер Chrome у межах зусиль щодо створення конкуренції в пошуковій сфері. Цей крок розчарував деяких видавців та організації галузі.