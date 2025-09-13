Україна отримає понад $246 млн допомоги від Японії

Україна й Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоду про позику на суму $246,5 млн за програмою SURGE. Кошти будуть залучені з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується урядом Японії.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Мета проєкту — підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови, покращення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів.
Планується, що до кінця 2025 року до загального фонду Державного бюджету залучать $229,7 млн. Частину позики — $16,8 млн — спрямують на капіталізацію відсотків для зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України на найближчі роки.
- Проєкт SURGE реалізується в Україні з 2024 року. За цей час Світовий банк уклав з Україною угод на $760 млн фінансування в межах проєкту, зокрема на отримання $10 млн грантових коштів.