Politico: ЄС хоче посилити правила видачі віз для росіян наприкінці року

ЄС готується ввести суворіші обмеження на видачу віз росіянам і громадянам інших ворожих держав. Відповідні рекомендації для країн блоку мають оприлюднити наприкінці року.

Про це представник Єврокомісії повідомив Politico.

Двоє європейських дипломатів із країн, що межують з Росією, заявили, що їхні уряди протягом багатьох років лобіювали ухвалення таких вказівок. Один із дипломатів назвав їх «запізнілими».

Майбутня загальноєвропейська стратегія Єврокомісії, яку мають оприлюднити в грудні, не встановлюватиме обов’язкових правил, але визначить спільні рекомендації, зокрема суворіші критерії для росіян, які в’їжджають до ЄС, повідомив представник Комісії.

Запропоновані вказівки ще на стадії обговорення — вони відрізняються від можливої заборони на видачу віз, яку розглядають у межах наступного пакета санкцій ЄС проти Росії.

Як росіяни вʼїжджають до ЄС зараз

ЄС уже скасував угоду про спрощений візовий режим із Росією у вересні 2022 року, після того як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну — процес подання заяв став дорожчим і складнішим.

Але візи залишаються в компетенції окремих держав-членів, тож Єврокомісія не може запровадити всеосяжну заборону на в’їзд росіян до блоку.

У результаті національні політики сильно відрізняються: деякі країни, такі як Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія та Литва, блокують або суворо обмежують подання заявок на візи від росіян, окрім конкретних випадків; тоді як інші, включно з Угорщиною, Францією, Іспанією та Італією, далі видають їх більш ліберально.

У 2024 році понад пів мільйона росіян отримали шенгенські візи, за даними Єврокомісії. Це значно більше, ніж у 2023 році, але все ще набагато менше, ніж у довоєнний період (у 2019 році їх видали понад 4 мільйони).