Санкції не змогли завдати нищівного удару по економіці Росії, але змогли українські дрони. Світові медіа про війну 12 вересня

Про те, як енергетична стійкість України стала прикладом ефективної роботи демократії, пише Forbes. Навіть попри те, що Росія атакує електростанції і мережі, енергетична система України витримала й адаптувалася, перетворившись на децентралізовану мережу. Вона забезпечує освітлення будинків, роботу заводів і підтримує моральний дух. Видання підкреслює, що стійкість України доводить — авторитарна тактика Росії зрештою зазнає невдачі не лише у військовому, а в економічному і моральному плані. Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко пояснює в інтерв’ю Forbes, що роль його компанії в цій боротьбі полягає не лише у відновленні енергетики, а в захисті самої демократії: «Або ви швидко відбудовуєтеся і досягаєте результатів, або програєте. Спочатку ви втрачаєте бізнес, потім втрачаєте країну».

Максим Тімченко каже, що стійкість України саме в децентралізації. Замість того, щоб покладатися на великі вугільні електростанції, які можна легко знищити кількома бомбами, ДТЕК інвестує в розсіяні сонячні електростанції, вітрові парки та акумуляторні накопичувачі енергії — енергетичні системи, які важче уразити і легше полагодити. Ці системи розподілені по шести місцях, щоб зменшити ризик авіаударів. Оператори можуть відновити місцеву вітрову або сонячну енергетику протягом кількох днів, а традиційні теплові електростанції потребують на відновлення місяців.

France 24 розповідає про те, як Київ уже кілька місяців атакує російські нафтопереробні заводи, називаючи ці атаки справедливою відплатою Москві. Лише в пʼятницю Росія заявила, що збила 221 український безпілотник — це один з найвищих показників за всю війну. Влітку хвиля українських страйків вдарила по переробних потужностях на кількох ключових обʼєктах Росії, що призвело до зростання цін на пальне та навіть його дефіциту.

Санкції не змогли завдати нищівного удару, на який сподівався Захід. Але в одному з найбільших світових виробників нафти, де споживачі звикли платити за пальне набагато менше, ніж у Європі, зростання цін багатьох непокоїть. Хоча середні зарплати в Росії значно зросли з початку повномасштабного вторгнення, у 2024 році вони все ще становили близько $1 000 на місяць. Видання пише, що це супроводжується різкою інфляцією, яка, за офіційною статистикою, все ще становить понад вісім відсотків. За ринковими даними, оптові ціни на російське стандартне пальне АІ-95 близькі до рекордно високого рівня. У багатьох регіонах справжній дефіцит. Соціальні мережі заполонили відео довгих черг на заправках.

