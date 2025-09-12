Епізод серіалу «Південний парк», який висміював убитого активіста Чарлі Кірка, зняли з ефіру

Епізод американського мультсеріалу «Південний парк», у якому висміюють вбитого 10 вересня праворадикального активіста і союзника Дональда Трампа Чарлі Кірка, видалили з каналу авторів Comedy Central. Проте він залишився на платформі Paramount+, що має права на стримінг серіалу.

Про це пише BBC.

Довготривалий анімаційний ситком регулярно висміює провідних постатей, в останньому сезоні зосередившись на президенті США Дональді Трампі.

Премʼєра 2 епізоду 27 сезону під назвою Got a Nut відбулася 6 серпня. У ньому персонаж Клайд Донован висловлює образливі погляди в подкасті. Потім він встановлює стіл у школі, щоб «розбити аргументи пробуджених ліберальних учнів», запрошуючи своїх однокласників взяти мікрофон і довести, що він помиляється.

Інший персонаж «Південного парку», Ерік Картман пізніше бʼється з Клайдом і займає його місце, вдягнувши одяг і зробивши зачіску, що нагадують Кірка. Клайд зрештою отримує «Премію Чарлі Кірка для молодих майстрів дебатів».

Ще в липні Кірк розповів Fox News, що він «трохи засміявся», побачивши тизер епізоду. Він додав, що дивився «Південний парк», коли навчався у старшій школі, і сприйняв як «знак пошани» те, що тепер його зображують у шоу, яке він назвав «образником, що нікого не оминає».

«Це доволі кумедно та певною мірою демонструє культурний вплив і резонанс, якого зміг досягти наш рух. Я розглядаю це як знак пошани», — сказав він.

Зображення Картмана, одягненого як Кірк, зʼявилося на акаунтах у соціальних мережах для авторського проєкту Кірка The Charlie Kirk Show.