У Лондоні пройшли протести через виступ російської оперної співачки

Російська оперна співачка Анна Нетребко повернулася до Королівської опери в Лондоні, щоб відкрити сезон. Її перший виступ відбувся 11 вересня. Через це майже 50 протестувальників зібралися під оперою.

Про це повідомляє The Guardian.

Мітинги відбулись, коли росіянка виконувала свої партії на премʼєрі опери Джакомо Пуччіні «Тоска». Десятки протестувальників з українськими прапорами й плакатами закликали керівництво опери припинити співпрацю з громадянкою країни-агресора.

Мітингарі заявляють, що виступ Нетребко в Лондоні зашкодив іміджу Королівської опери, а також породжує сумніви щодо того, як установа може бути королівською, якщо Велика Британія підтримує Україну з першого дня війни.

«Я живу в Лондоні вже 21 рік. Раніше я любила Королівський оперний театр і все, що вони робили, але це рішення — ганьба. Є так багато чудових оперних співаків, що це навіть не повинно бути питанням», — сказала українка Наталія Філатова.

Востаннє Нетребко співала в Королівській опері у квітні 2019 року в опері Верді «Сила долі».

Що передувало

Анна Нетребко — російська оперна співачка, громадянка Росії, а з 2006 року також громадянка Австрії, живе у Відні.

У 2014 році вона пожертвувала мільйон рублів підконтрольному Росії оперному театру в Донецьку, адже «хотіла допомогти мистецтву». У 2012 році вона була зареєстрована як довірена особа Володимира Путіна в його передвиборчій кампанії. Також вона зустрічалась у 2014 році з одним з лідерів сепаратистів окупованої Донеччини Олегом Царьовим.

Після початку повномасштабного вторгнення, коли її концерти почали скасовувати в різних країнах, Нетребко засудила війну і заявила, що бачилась з Путіним лише кілька разів.

Перед виступом Нетребко в Королівській опері 50 українських діячів культури, а також політики Великої Британії, Франції та Нової Зеландії підписали листа з вимогою вилучити виконавицю з програми.