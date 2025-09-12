ФБР показало відео втечі ймовірного стрільця, який вбив активіста Чарлі Кірка

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США опублікувало відео з місця вбивства американського політичного активіста Чарлі Кірка.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

У бюро зазначили, що 10 вересня близько 12:00 за місцевим часом підозрюваний піднявся на дах. Після того, як він застрелив Чарлі Кірка, чоловік зістрибнув і втік. Він залишив зброю та набої в лісистій місцині неподалік університету.

На даху правоохоронці зібрали трасологічні докази, зокрема відбитки взуття, відбиток передпліччя і долоні.

Хто такий Чарлі Кірк

Чарлі Кірк був одним із найпомітніших правих активістів та медійних персон у США. Він був довіреним союзником Трампа, відвідував його інавгурацію та регулярно бував у Білому домі.

У 2012 році, у віці 18 років, він став співзасновником організації Turning Point USA (TPUSA) — студентського руху, що має на меті поширення консервативних ідей у переважно ліберальних коледжах США. Зараз це найбільший студентський рух консервативного спрямування в США.

Він став популярним завдяки проведенню відкритих дебатів у кампусах по всій країні, відповідаючи на запитання у своєму фірмовому стилі «доведи, що я помиляюсь».

У своїх соцмережах і щоденному подкасті він часто обговорював теми права на зброю, зміни клімату, віри та сімейних цінностей.

У Кірка було чимало критиків, які вважали його суперечливою фігурою, що просуває подекуди конспірологічні ідеї, зокрема неправдиве твердження, що вибори 2020 року були вкрадені у Трампа.

Водночас він мав чимало прихильників. Вони вважали його важливою постаттю, яка допомогла переконати молодих виборців підтримати Трампа на минулорічних виборах.

Що Кірк говорив про Україну

Кірк був активним критиком військової та фінансової допомоги США Україні й часто поширював проросійський наратив. Зокрема, він називав президента Володимира Зеленського «маріонеткою ЦРУ» та стверджував, що схід України «історично належить Росії».

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Кірк охарактеризував війну в Україні як «прикордонну суперечку», а також критикував уряд США за те, що той дає гроші та зброю країні, яку «мало хто зможе знайти на мапі».

Кірк вважав, що Вашингтон помиляється, сприймаючи Росію як ворога, хоча сам він «не любить Російську Федерацію та російського диктатора Володимира Путіна».

Також Кірк заявляв, що від війни виграють український «військово-промисловий комплекс» та олігархи з правлячої еліти України.