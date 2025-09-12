NYT: Росіяни понад 70 разів пошкоджували лабораторію в Харкові, де є збагачений уран

Росіяни вже 74 рази пошкодили лабораторію в Харкові, де стоїть експериментальний пристрій «Нейтронне джерело». Там збагаченого урану достатньо, щоб у разі розсіювання забруднити значну частину міста.



Про це пише The New York Times з посиланням на слова української влади.

Харківський фізико-технічний інститут, який свого часу брав участь у створенні перших радянських атомних бомб, у 2010 році погодився припинити роботу з ураном і, як на тому наполягали США, передав свої запаси Росії в межах ядерного нерозповсюдження.

NYT пише, що попри це там досі є надзвичайно небезпечні матеріали, зокрема уран у «Нейтронному джерелі», збагачений набагато більше, ніж паливо для атомних електростанцій. Інститут не розкриває, скільки саме урану там є.

Науковці всередині Харківського фізико-технічного інституту — провідного ядерного наукового центру України. The New York Times

Після вторгнення 2022 року науковці зупинили експерименти і перевели «Нейтронне джерело» в режим тривалого вимкнення. Але уран залишився — так само, як і небезпека його витоку.

«Нейтронне джерело» складається з двох елементів: ядра, завбільшки приблизно з автобус, разом з металевими радіаційними екранами і приєднаного прискорювача частинок завдовжки близько 27 метрів. США частково профінансували будівництво в обмін на відмову України від збагаченого урану, придатного для створення бомб.

Українські чиновники кажуть, що будівлю, де розташований пристрій, пошкоджували дронами, ракетами й артилерією вже стільки разів, що це навряд чи можна вважати випадковістю. Будівля лабораторії розташована лише за 22 кілометри від лінії фронту.

Пошкодження зовнішньої стіни інституту. The New York Times

«Це страшно, але ми вже звикли», — каже Олександр Бихун, заступник головного інженера Харківського фізико-технічного інституту, провідного ядерного наукового центру України, де й розміщене «Нейтронне джерело».

Будівлю зводили без урахування можливих обстрілів — стіни не можуть витримати прямого влучання. Щоденні вибухи зовні змушують здригатися диспетчерську, а всередині ударна хвиля одного з них збила штукатурку зі стіни біля пристрою.

Українські правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом російським військовим, які, за версією слідства, навмисно обстрілювали об’єкт. Мова про те, що пряме влучання могло б забруднити територію, де мешкає близько 640 тисяч людей. Українські прокурори звинуватили офіцерів в екоциді — спробі використати шкоду довкіллю як інструмент війни.

Пошкоджені будівлі інституту в Харкові. Українська влада висунула обвинувачення п’ятьом російським військовим за обстріли цього об’єкта. The New York Times

У 2022 році снаряд влучив у трансформаторну підстанцію — будівля залишилася на кілька місяців без електроенергії. Науковці були змушені використовувати резервне опалення, щоб охолоджувальна вода не замерзла і не пошкодила алюмінієве покриття на уранових паливних стрижнях.

Попри режим тривалого вимкнення «Нейронного джерела», в інших лабораторіях інституту вчені продовжують експерименти з енергією термоядерного синтезу, використовуючи радіоактивний водень.

Диспетчерська в інституті в Харкові. The New York Times

Виконувач обов’язків директора інституту Микола Азарєнков каже, що вони зібрали достатньо даних для наукової статті, яку планують представити на конференції цієї осені.