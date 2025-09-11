У Німеччині вперше за понад 30 років тестували сирени для надзвичайних ситуацій

У німецьких містах Берлін та Бранденбург перевірили роботу систем оповіщення. 11 вересня влада випробувала різні сигнальні пристрої, щоб відпрацювати дії у надзвичайних ситуаціях.

Про це повідомили на офіційному сайті Берліну.

У День попередження у Берліні увімкнули понад 200 сирен. Спершу тестували систему оповіщення про тривогу, а через 45 хвилин — про її закінчення. Крім того, відповідні сповіщення приходили на телефони місцевих мешканців.

Хоча вже п’ятий рік у другий четвер вересня у Німеччині відзначають День попередження, цьогоріч сирени у столиці зазвучали вперше з 1993 року.

Понад 30 років тому у Берліні демонтували сирени, оскільки не вважали їх необхідними. Втім, через зміну безпекової ситуації в останні роки влада почала встановлювати сирени на дахах будинків. До кінця року планують активувати 450 сирен, а протягом наступних двох років — ще 100 у віддалених районах.

Сенаторка Берліну з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер пояснила, що під «зміною безпекової ситуації» мала на увазі «зміну клімату з сильними штормами, відключеннями електроенергії, кібератаками та поточну глобальну ситуацію з агресивною війною в Європі».