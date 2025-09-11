Bloomberg: Громадянам Китаю заборонили працювати в NASA

NASA обмежило доступ для всіх громадян Китаю до своїх об’єктів та матеріалів. Раніше в космічне управління могли працевлаштуватися лише ті громадяни Китаю, які мали візи США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Громадянам Китаю з візами США, які працювали в NASA, відмовили у доступі до систем даних агентства та в участі в зустрічах 5 вересня. Вони більше не зможуть працювати як підрядники, аспіранти або університетські науковці.

Таке рішення, ймовірно, повʼязане з «другими космічними перегонами».

«Китайці хочуть повернутися на Місяць раніше за нас. Цього не станеться. Америка лідирувала в космосі в минулому, і ми продовжуватимемо лідирувати в космосі в майбутньому», — заявив виконувач обов’язків адміністратора NASA Шон Даффі.