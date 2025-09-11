Убивство американського активіста Чарлі Кірка. ФБР затримало підозрюваного, але після допиту його відпустили

Федеральне бюро розслідувань США затримало підозрюваного в убивстві політичного активіста Чарлі Кірка.

Про це повідомив керівник ФБР Кеш Патель.

Він подякував владі штату Юта, яка допомогла правоохоронцям у затриманні.

Згодом, приблизно через півтори години, очільник ФБР заявив, що ймовірного нападника звільнили після допиту.

«Наше розслідування триває, і ми продовжуватимемо оприлюднювати інформацію, щоб забезпечити прозорість», — зазначив Патель.