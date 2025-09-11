Росія прагне показати НАТО, що війна не має кордонів. Світові медіа про російсько-українську війну 10 вересня

Про те, що ніч із вівторка на середу стала одним із найсерйозніших випробувань для Польщі з початку війни в Україні, пише польське видання Wiadomości. У статті йдеться, що Росія цілеспрямовано атакувала Польщу безпілотниками й таким чином тестувала готовність оборони НАТО. Кремль чудово знає, що будь-яка ескалація, яка втягне Польщу чи Румунію в пряме протистояння, несе ризик застосування статті 5 — і до захисту партнерів долучаться армії інших країн НАТО. Водночас він очікує, що реакція Заходу буде виваженою, обережною та, в ідеалі, розділеною. Так, певно, й буде, бо Угорщина та Словаччина навряд чи підтримають більш радикальні кроки, зазначає видання.

Те, що сталося цього ранку у Варшаві, має вирішальне значення. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив про акт агресії, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підтвердив бойову готовність військових, а президент Кароль Навроцький поспілкувався зі штабними офіцерами та скликав термінове засідання Бюро національної безпеки. Це вже не були формальні заяви для заспокоєння громадськості, як це робили раніше, підкреслює видання. Навпаки, всі три лідери показали, що розуміють серйозність загрози й готові діяти в рамках НАТО, обстоюючи безпеку країни.

Поляки живуть у постійній тіні війни вже понад три роки, але вперше на власні очі побачили, як їхня країна реально захищає небо над головою. На думку видання, це змінило ставлення людей від відчуття Польщі як «резервного аеродрому НАТО» до реального учасника протистояння. Журналісти також припускають, що атака була навмисно спланованою операцією, про що свідчить активність інтернет-тролів. Вони ставлять під сумнів причетність Росії, припускаючи, що дрони запустили українці, що ще більше підігріває обурення щодо біженців. Звучать і наративи на кшталт: «Ми дали їм притулок, а вони так нам віддячують».

