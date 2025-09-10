Новини

Держава компенсує навчання дітей захисників у вишах за попередній рік. Що відомо

Соня Бакун
Держава компенсує навчання у вишах за 2024-2025 навчальний рік дітям військовослужбовців. Понад 13 тисяч студентів, які навчаються за контрактом, отримають відповідні сертифікати в «Дії».

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Таку компенсацію можуть отримати:

  • члени сімей загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;
  • діти ветеранів / ветеранок з інвалідністю внаслідок війни;
  • діти учасників бойових дій;
  • діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин;
  • діти осіб, які перебувають у полоні внаслідок збройної агресії проти України;
  • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції гідності.

Щоб скористатися компенсацією через «Дію», необхідно:

  • відкрити застосунок «Дія» та знайти сертифікат у розділі «Документи»;
  • перевірити інформацію: ПІБ, заклад, сума, спеціальність;
  • натиснути кнопку «Підписати» — на це є 20 днів із моменту надання права отримати допомогу;
  • підписати запит Дія.Підписом;
  • чекати на push-сповіщення про результат.

Після цього гроші перерахують на рахунок закладу вищої освіти, який повинен повернути кошти студенту.

Компенсація коштів можлива лише умови наявності у вишу всіх ліцензій і укладення договору з Міністерством у справах ветеранів України.

Якщо ви не отримали сертифікат у «Дії», потрібно:

  • уточнити у вашому закладі освіти, чи підписано договір з Міністерством у справах ветеранів України;
  • подати до закладу документи, що підтверджують статус (документ, що підтверджує статус або витяг з ЄДРВВ);
  • заклад освіти вносить інформацію про пільгу до ЄДЕБО;
  • якщо ви вже подали всі документи та ваш заклад освіти підписав договір з Міністерством у справах ветеранів України — очікуйте сертифікат в застосунку «Дія» найближчим часом.