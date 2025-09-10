Держава компенсує навчання дітей захисників у вишах за попередній рік. Що відомо

Держава компенсує навчання у вишах за 2024-2025 навчальний рік дітям військовослужбовців. Понад 13 тисяч студентів, які навчаються за контрактом, отримають відповідні сертифікати в «Дії».
Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.
Таку компенсацію можуть отримати:
- члени сімей загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;
- діти ветеранів / ветеранок з інвалідністю внаслідок війни;
- діти учасників бойових дій;
- діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин;
- діти осіб, які перебувають у полоні внаслідок збройної агресії проти України;
- діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції гідності.
Щоб скористатися компенсацією через «Дію», необхідно:
- відкрити застосунок «Дія» та знайти сертифікат у розділі «Документи»;
- перевірити інформацію: ПІБ, заклад, сума, спеціальність;
- натиснути кнопку «Підписати» — на це є 20 днів із моменту надання права отримати допомогу;
- підписати запит Дія.Підписом;
- чекати на push-сповіщення про результат.
Після цього гроші перерахують на рахунок закладу вищої освіти, який повинен повернути кошти студенту.
Компенсація коштів можлива лише умови наявності у вишу всіх ліцензій і укладення договору з Міністерством у справах ветеранів України.
Якщо ви не отримали сертифікат у «Дії», потрібно:
- уточнити у вашому закладі освіти, чи підписано договір з Міністерством у справах ветеранів України;
- подати до закладу документи, що підтверджують статус (документ, що підтверджує статус або витяг з ЄДРВВ);
- заклад освіти вносить інформацію про пільгу до ЄДЕБО;
- якщо ви вже подали всі документи та ваш заклад освіти підписав договір з Міністерством у справах ветеранів України — очікуйте сертифікат в застосунку «Дія» найближчим часом.