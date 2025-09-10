Держава компенсує навчання дітей захисників у вишах за попередній рік. Що відомо

Держава компенсує навчання у вишах за 2024-2025 навчальний рік дітям військовослужбовців. Понад 13 тисяч студентів, які навчаються за контрактом, отримають відповідні сертифікати в «Дії».

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Таку компенсацію можуть отримати:

члени сімей загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;

діти ветеранів / ветеранок з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин;

діти осіб, які перебувають у полоні внаслідок збройної агресії проти України;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції гідності.

Щоб скористатися компенсацією через «Дію», необхідно:

відкрити застосунок «Дія» та знайти сертифікат у розділі «Документи»;

перевірити інформацію: ПІБ, заклад, сума, спеціальність;

натиснути кнопку «Підписати» — на це є 20 днів із моменту надання права отримати допомогу;

підписати запит Дія.Підписом;

чекати на push-сповіщення про результат.

Після цього гроші перерахують на рахунок закладу вищої освіти, який повинен повернути кошти студенту.

Компенсація коштів можлива лише умови наявності у вишу всіх ліцензій і укладення договору з Міністерством у справах ветеранів України.

Якщо ви не отримали сертифікат у «Дії», потрібно: