У Білорусі за ґратами помер політвʼязень Андрій Паднябенний, засуджений майже до 17 років

У Білорусі в колонії помер 36-річний політвʼязень Андрій Паднябенний, який відбував там майже 17-річний термін ув’язнення.

Про це повідомила його мати Валентина Паднябенна.

«3 вересня не стало мого улюбленого синочка [...] Мої золоті онучки залишилися без батька. Єдине, що тішить — ніхто більше не зможе ні фізично, ні психологічно знущатися з мого сина», — зазначила вона.

Як пише білоруська служба «Радіо Свобода», Паднябенний мав російське громадянство, але жив у Білорусі з шести років.

За даними «Радіо Свобода», причиною смерті політвʼязня стала задуха. Офіційно його смерть не підтверджували.

Білоруська правозахисна організація «Вясна» зазначила, що це вже девʼята смерть політвʼязня за ґратами та друга — громадянина Росії.

Що відомо про Андрія Паднябенного

Андрій був спостерігачем на виборах президента Білорусі 2020 року. Він був обурений фальсифікаціями, писав скарги до прокуратури на голову комісії, також брав участь у протестах. На одному з них він був у машині: за це його оштрафували та позбавили прав.

правозахисна організація «Вясна»

Його затримали у листопаді 2021 року й звинуватили в причетності до підпалу автомобіля начальника Департаменту виправних установ, проколу шин 39 тролейбусів, створення та адміністрування телеграм-каналу та чату, які були визнані екстремістськими формуваннями, а також підпалу крана на будівельному майданчику у 2019 році.

Паднябенного засудили до 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

У січні 2023 року Гомельський обласний суд виніс Андрію ще один вирок, предʼявивши йому звинувачення ще за чотирма статтями: сприяння екстремістській діяльності, образа Лукашенка, образа представника влади, розпалювання іншої соціальної ворожнечі. У результаті до 15-річного терміну йому додали ще рік і вісім місяців колонії суворого режиму.