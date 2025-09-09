Поліція Нової Зеландії показала місце, де майже чотири роки переховувався батько-втікач з трьома дітьми

Правоохоронці Нової Зеландії вперше опублікували фото одного з місць, де вбитий напередодні Том Філліпс переховувався майже чотири роки зі своїми трьома дітьми.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Імпровізований табір вдалося розшукати завдяки свідченням однієї з доньок Філліпса. Він був розташований приблизно за два кілометри від місця, де застрелили батька-втікача.

На території кемпінгу знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси. Також на фото поліції видно квадроцикли, шини й банки з безалкогольними напоями.

Зараз на території табору у Вайтомо і на місці стрілянини судово-медичні експерти збирають докази. Також поліція шукає потенційних спільників, які могли допомогти Філліпсу. Правоохоронці з’ясують, як чоловік зміг отримати доступ до вогнепальної зброї та квадроциклів.

Усі троє дітей Філліпса перебувають разом під опікою влади.