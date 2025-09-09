На парламентських виборах у Норвегії перемогла правляча партія лейбористів

У Норвегії 7 вересня відбулися парламентські вибори. Правляча Лейбористська партія випередила праві сили й здобула перемогу, зберігши владу ще на чотири роки.

Про це інформують державний мовник NRK і The Guardian.

Після підрахунку 99% голосів Лейбористська партія отримала 89 місць у парламенті, тоді як опозиційний блок правих — 80. Для формування більшості треба мінімум 85 мандатів.

У голосуванні взяли участь рекордні 1,9 мільйона виборців, більшість з яких проголосували достроково.

Лейбористська партія на чолі з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре залишається найбільшою політичною силою країни. Проте Партія прогресу показала сплеск підтримки та, за прогнозами, подвоїла своє представництво у парламенті, як порівняти з попередніми виборами.

Тим часом Консервативна партія зазнала найгіршого результату на виборах за останні 20 років.

Лідерка консерваторів Ерна Солберг визнала поразку і заявила: «Ми вже можемо сказати, що Консервативна партія розпочинає новий термін як опозиційна сила».

За попередніми оцінками, Стьоре, який очолює уряд із 2021 року, залишиться прем’єр-міністром Норвегії. А колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг може обійняти посаду міністра фінансів.