Генштаб ЗСУ: Росія за останню добу втратила танк і 950 військових

Втрати російської армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули вже 1 090 000 військових.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом за минулу добу росіяни втратили на фронті 950 військових, один танк, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, одну РСЗВ, 226 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві одиниці спецтехніки та 72 одиниці автомобільної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на початок серпня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 122 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані (5 945) і Татарстані (5 605).

BBC також встановила, скільки 18-річних російських військових загинуло на війні з квітня 2023 року до липня 2025 року. Це 245 солдатів, і це лише підтверджені смерті, їхня реальна кількість може бути більшою.