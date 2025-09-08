Ізраїль підтримав пропозицію Трампа про перемирʼя в Газі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що Ізраїль прийняв пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі.

Про це пише Reuters.

Під час пресконференції в Будапешті Саар зазначив, що Ізраїль готовий до повної угоди про завершення війни, яка передбачатиме звільнення заручників і те, що ХАМАС має скласти зброю.

В іншому разі — Ізраїль відновить військову операцію в місті Газа.

За повідомленнями медіа, пропозиція Трампа передбачає, що ХАМАС передасть усіх ізраїльських заручників — живих і померлих. Натомість Ізраїль звільнить невизначену кількість «палестинських вʼязнів, засуджених до довічного увʼязнення, та утримуваних людей з Гази».

ХАМАС 7 вересня заявив, що отримав від США «деякі ідеї» і хоче «перетворити ці ідеї на всеосяжну угоду».