Росіянин, який розстріляв українських полонених на Харківщині, визнав свою провину

У Харкові розпочався суд над російським військовим, причетним до вбивств українських полонених на Вовчанському агрегатному заводі.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Росіянина обвинувачують у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами.

Під час засідання суд роз’яснив військовополоненому суть пред’явленого обвинувачення. Той визнав свою вину, проте відмовився визнавати цивільні позови потерпілих.

Він заявив, що жалкує про свої дії і більше б не пішов воювати в Україну.

«Я дуже жалкую, що таке скоїв. Але цього вже не повернути... Що я можу сказати родичам? Вибачте за те, що я скоїв. Але легше їм від цього, мабуть, не стане», — сказав відповідач у залі суду.

Суд затвердив порядок дослідження доказів та розпочав розгляд справи — вже допитав першого свідка.

36-річний обвинувачений Сергій Тужилов з позивним «Алтай» обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 69 мотострілецької дивізії 6 армії Росії. Він брав участь у повторному вторгненні на територію Харківщини у 2024 році, де разом з іншими окупантами зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу.

Під час штурму місцевого заводу росіянин разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон. Задокументовано, що Тужилов особисто з табельного автомата вистрілив у потилицю зв’язаного українського воїна.

Під час нових боєзіткнень українські військові знищили підрозділ Тужилова, а його самого, єдиного вцілілого, взяли в полон. У червні йому оголосили підозру у пособництві в жорстокому поводженні з військовополоненим та у воєнних злочинах, поєднаних з умисним вбивством.

Росіянину загрожує довічне позбавлення волі.