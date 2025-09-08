Заблоковані паливні картки і привітання з Днем розвідки на сайтах: результати масштабної кібератаки ГУР на сервери РФ

Кіберкорпус Головного управління розвідки 7 вересня здійснив масовану DDоS-атаку на низку онлайн-ресурсів РФ. Так кіберфахівці привітали росіян з Днем воєнної розвідки України.

Про це повідомили джерела «Бабеля» у розвідці.

Під атаку потрапила мережева інфраструктура росіян, яка забезпечує онлайн-платежі за пальне на території Росії, зокрема паливні картки «Роспетрол». А також сервери «Ростелеком» та «Лукойл» — їм завдано збитків на суму від одного до трьох мільйонів доларів.

Цього ж дня хакери завдали ще одного кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг «К-Корп», який обслуговує «Концерн Калашникова».

Українські кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів у двох дата-центрах компанії. Це повністю зупинило її роботу.

Крім того, на головних сторінках десятків онлайн-ресурсів зʼявилося привітання з Днем воєнної розвідки України.