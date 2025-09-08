У Єрусалимі сталася стрілянина, загинули 5 людей. Нападників ліквідували

Двоє чоловіків влаштували смертельну стрілянину на перехресті Рамот у Єрусалимі, є загиблі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За останніми даними, внаслідок стрілянини загинули пʼять людей. Щонайменше семеро інших постраждалих перебувають у важкому стані, двоє — середньому та троє — у легкому.

Ізраїльські силовики кажуть, що нападники були палестинцями із сіл поблизу Рамалли на Західному березі річки Йордан. Під час нападу вони використали саморобний пістолет-кулемет «Карло», також відомий як «Карл Густав». The Times of Israel пише, що таку саморобну зброю зазвичай виготовляють у нелегальних майстернях на Західному березі і її вже неодноразово використовували у попередніх палестинських нападах.

Обох нападників застрелили солдат та озброєний цивільний, які в цей момент перебували на місці інциденту.

Після стрілянини сили Армії оборони Ізраїлю оголосили, що оточують кілька сіл на околицях Рамалли, «щоб запобігти тероризму». Вони проводять розслідування та обшуки на місцях.