Німеччина до 2029 року виділить рекордні €10 млрд на цивільний захист

Уряд Німеччини оголосив масштабний план посилення системи цивільного захисту. До 2029 року на ці потреби виділять €10 мільярдів — це найбільші витрати країни за минулі десятиліття.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, пише Bild.
Кошти спрямовуватимуть на закупівлю нових пожежних і медичних машин, техніки для рятувальних служб, мобільних командних пунктів, а також на розвиток цифрових систем зв’язку та попередження.
Також планується створення й оновлення захисних укриттів. Наразі в Німеччині їх залишилось лише 579, що вміщують менше ніж пів мільйона осіб. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році уряд Німеччини вирішив модернізувати систему громадських укриттів.
Окрім цього, у країні проведуть спільні навчання за участі Федерального агентства з технічної допомоги, рятувальних служб і Бундесверу. Особливу увагу приділять поновленню системи сирен і впровадженню сучасних систем оповіщення через мобільні телефони.
- Наприкінці липня стало відомо, що Німеччина готується до хвилі багатомільярдних закупівель в оборонній сфері. Серед решти, 20 винищувачів Eurofighter, до 3 000 бронемашин Boxer і до 3 500 БМП Patria. Ці закупівлі є частиною прагнення канцлера Фрідріха Мерца створити найпотужнішу конвенційну армію в Європі, зменшити залежність від Сполучених Штатів і посилити відповідальність за європейську безпеку.