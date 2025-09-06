Politico: Через перейменування Міноборони на Міністерство війни 700 тисяч обʼєктів потребуватимуть зміни символіки

Посадовці в Пентагоні роздратовані та обурені через перейменування Міністерства оборони в Міністерство війни.

Про це пише Politico.

Деталі указу Дональда Трампа ще не зрозумілі до кінця, але, ймовірно, доведеться змінити емблеми на понад 700 тисячах об’єктів у 40 країнах і всіх 50 штатах США — від бланків шести військових відомств і десятків агентств до серветок у їдальнях, курток для посадовців і сувенірів у крамниці Пентагону.

Один із колишніх посадовців сказав, що перейменування не вплине на Китай чи Росію, натомість вороги використають перейменування, щоб показати США агресором.

«Це робиться лише для внутрішньої політики. Це коштуватиме мільйони доларів», — вважає експосадовець.

Посадовець, який попросив називати себе «чиновником Міністерства війни», сказав, що витрати на перейменування будуть різними під час процесу. Точної або навіть приблизної суми він не назвав.

Демократи наголошують на іронії: президент, який претендує на Нобелівську премію миру, відволікає увагу від реальних проблем.

«Це лише відволікання від підготовки наших військових», — зазначила сенатор Джин Шахін.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 5 вересня перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни. Він уже підписав відповідний виконавчий указ.

BBC пише, що спочатку відомство використовуватиме нову назву як «другорядну», поки адміністрація Трампа шукатиме схвалення Конгресу, щоб зробити зміну постійною.

Проте The Guardian, з посиланням на слова представника адміністрації Трампа, зазначає, що цей наказ робить «Міністерство війни» другорядною назвою і таким чином дозволяє обійти потребу в схваленні Конгресу для офіційного перейменування.

У наказі, який підписав Трамп, йдеться, що міністр оборони Піт Гегсет буде називатися міністром війни. Він повинен буде підготувати і подати законодавчі й виконавчі пропозиції для остаточного перейменування відомства.

Білий дім ще не повідомив, скільки коштуватиме ребрендинг, але американські медіа пишуть, що капітальний ремонт сотень агентств, емблем, адрес електронної пошти та уніформи коштуватиме мільярд доларів.