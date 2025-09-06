ЄС оштрафував Google на понад $3 млрд за порушення антимонопольних правил у сфері реклами. Трамп пригрозив відповіддю

Європейський Союз оштрафував компанію Google на $3,45 мільярда за порушення антимонопольних правил у сфері реклами. Президент США Дональд Трамп назвав таке рішення ЄС «несправедливим» і «дискримінаційним».

Про це пише Reuters.

За даними Єврокомісії, Google віддає перевагу власним рекламним технологіям, що підсилює роль її рекламної платформи Google Ad Exchange і дозволяє стягувати високі комісії, шкодячи конкурентам і онлайн-виданням.

Регулятор зобов’язав Google припинити надавати перевагу власним сервісам і вирішити питання конфліктів інтересів. На підготовку плану компанії дали 60 днів, ще 30 днів — на його виконання. Європейська рада видавців зазначила, що штраф сам по собі не усуває монополію Google, і закликала до більш рішучих дій, включно з примусовим розділенням компанії.

Google критикує і збирається оскаржити рішення, але Єврокомісія попередила, що може вжити жорсткіших заходів — навіть змусити продати частину бізнесу, — якщо компанія не розвʼяже питання конфліктів інтересів.

«Штраф необґрунтований, а вимоги змінять умови для тисяч європейських бізнесів», — сказала віцепрезидентка з регуляторних питань Лі-Енн Малголланд.

Reuters пише, що за останні 10 років це четвертий штраф Google від європейських регуляторів, і це посилило напруженість у торгівлі між США та ЄС.

Трамп у власній соцмережі Truth Social написав, що обговорить рішення про штраф безпосередньо з Європейським Союзом. Він пригрозив запровадити механізм Section 301 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє США карати іноземні країни за «необґрунтовані» або «неправомірні» дії, що шкодять американській торгівлі.

У США Google має пройти судове слухання 22 вересня в справі, де Міністерство юстиції визначає заходи проти незаконного домінування компанії в онлайн-рекламних технологіях. У 2024 році доходи Google від реклами, включно з пошуком, Gmail, Google Play, Google Maps, YouTube та іншими сервісами, становили $264,6 млрд, що становить 75,6% усіх доходів компанії. Це робить Google провідною світовою платформою цифрової реклами.

Доходів від adtech, тобто від технологій і платформ Google для показу реклами на інших сайтах, компанія не розкриває.