В Ужгороді відкрили євроколію до Чопу

В Ужгороді 5 вересня відкрили ділянку євроколії до Чопу, яка з’єднує місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.

Про це повідомили в Офісі президента.

З 12 вересня з Ужгорода вирушатимуть поїзди до Братислави, Кошиць, Будапешту й Відня — без пересадок. Продаж квитків відкрився вже сьогодні.

Протяжність євроколії сягає 22 кілометрів, далі її розбудовуватимуть до Львова.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це «тільки один із перших наших кроків в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу».