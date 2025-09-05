В Ужгороді відкрили євроколію до Чопу

В Ужгороді 5 вересня відкрили ділянку євроколії до Чопу, яка з’єднує місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.
Про це повідомили в Офісі президента.
З 12 вересня з Ужгорода вирушатимуть поїзди до Братислави, Кошиць, Будапешту й Відня — без пересадок. Продаж квитків відкрився вже сьогодні.
Протяжність євроколії сягає 22 кілометрів, далі її розбудовуватимуть до Львова.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це «тільки один із перших наших кроків в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу».
- Європейський Союз має намір виділити €76 мільйонів грантових коштів на будівництво євроколії від Львова до кордону з Польщею. Проєкт схвалив Координаційний комітет програми Connecting Europe Facility. Ці гроші підуть на перший етап будівництва колії європейського стандарту (1 435 мм) на ділянці Скнилів — Мостиська ІІ.