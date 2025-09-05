ЄС з жовтня запускає нову прикордонну систему. Як зміняться правила в’їзду для українців

З 12 жовтня запрацює нова Система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES). Через це для українців зміняться правила перетину кордонів Євросоюзу.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

Система в’їзду/виїзду (EES) — це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України.

У МЗС пояснили, що система поширюється на короткострокові поїздки — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

Тепер біометричні дані подорожувальників зберігатимуться централізовано. Йдеться про:

фотографію обличчя;

відбитки пальців;

дані закордонного паспорта;

час і місце в’їзду або виїзду з території ЄС.

Усі пасажири мають виходити з транспорту для проходження біометрії. На залізничних маршрутах процедура може відрізнятися залежно від пункту пропуску. Відмова надати біометричні дані буде підставою для відмови у в’їзді.

Нова система покликана посилити контроль за дотриманням правил перебування, запобігти використанню підроблених документів та підвищити рівень безпеки у країнах Шенгенської зони.