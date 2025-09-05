«Зірка Смерті» від Lego — компанія анонсувала найдорожчий набір в історії

Всесвітньовідома компанія з виробництва конструкторів Lego анонсувала продаж свого найдорожчого набору в історії — «Зірка Смерті». Продажі почнуться із 4 жовтня, коштуватиме така іграшка $1 000.

Про це зазначено на сайті Lego.

«Зірка Смерті» — це точна деталізація Зірки Смерті з фільмів «Зоряні війни» і «Повернення джедая»:

висота — понад 70 сантиметрів;

ширина — 79 сантиметрів;

глибина — майже 27 см.

Новий набір складається із 75 419 елементів, 38 мініфігурок і з кількох кімнат, де відтворюються багато культових сцен фільму, зокрема:

Дарт Вейдер та загін штурмовиків зустрічають Імператора;

Обі-Ван Кенобі намагається здолати промінь притягання;

Люк влаштовує штурм палацу Джабби.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото: Lego

Нова «Зірка Смерті» виконана як вертикальний зріз. Її можна буде розмістити на полиці так, щоб всі кімнати було видно одночасно.