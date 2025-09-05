Новини

«Зірка Смерті» від Lego — компанія анонсувала найдорожчий набір в історії

Автор:
Соня Бакун
Дата:

Всесвітньовідома компанія з виробництва конструкторів Lego анонсувала продаж свого найдорожчого набору в історії — «Зірка Смерті». Продажі почнуться із 4 жовтня, коштуватиме така іграшка $1 000.

Про це зазначено на сайті Lego.

«Зірка Смерті» — це точна деталізація Зірки Смерті з фільмів «Зоряні війни» і «Повернення джедая»:

  • висота — понад 70 сантиметрів;
  • ширина — 79 сантиметрів;
  • глибина — майже 27 см.

Новий набір складається із 75 419 елементів, 38 мініфігурок і з кількох кімнат, де відтворюються багато культових сцен фільму, зокрема:

  • Дарт Вейдер та загін штурмовиків зустрічають Імператора;
  • Обі-Ван Кенобі намагається здолати промінь притягання;
  • Люк влаштовує штурм палацу Джабби.
1 6

Фото: Lego

Нова «Зірка Смерті» виконана як вертикальний зріз. Її можна буде розмістити на полиці так, щоб всі кімнати було видно одночасно.

  • Впродовж восьми років найдорожчим набором Lego вважався «Зоряні війни: Сокіл тисячоліття», теж присвячений «Зоряним війнам». 7 541 деталь продавалася за ціною $800.