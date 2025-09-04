Instagram випустив застосунок для iPad. Що змінилось

Соцмережа Instagram випустила застосунок для iPad з інтерфейсом, оптимізованим під великий екран.

Про запуск застосунку повідомили в блозі соцмережі.

Після відкриття програми користувачі одразу потрапляють у Reels, зверху розміщені Stories, а повідомлення доступні з лівої бічної панелі.

Instagram

У застосунку з’явилася вкладка Following (Підписки) з трьома режимами перегляду:

Усі : рекомендовані публікації та відеоролики з облікових записів, на які ви підписані;

: рекомендовані публікації та відеоролики з облікових записів, на які ви підписані; Друзі : рекомендовані публікації та відеоролики з облікових записів, на які ви підписані, які підписалися на вас у відповідь;

: рекомендовані публікації та відеоролики з облікових записів, на які ви підписані, які підписалися на вас у відповідь; Найновіші: хронологічні публікації та огляди з облікових записів, на які ви підписані, де найновіші публікації відображаються першими.

Instagram

У застосунку спростили перегляд повідомлень і сповіщень завдяки макетам, що відображають обидві вкладки. А коли ви дивитеся рілс, можна розгорнути коментарі, поки рілс залишається відкритим у повному розмірі.

Instagram

Instagram для iPad тепер поступово запускається у всьому світі на моделях iPad, які підтримують iPadOS 15.1 і новіші версії. Застосунок безкоштовно доступний для завантаження в App Store. Новий дизайн для планшетів незабаром з’явиться і на Android.