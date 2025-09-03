Зеленський підписав законопроєкт про податки, потрібний для запуску Defence City. Що зміниться

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня підписав законопроєкт № 13420 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Цей документ потрібен для запуску Defence City — спеціального правового режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

У пояснювальній записці йдеться, що Міністерство оборони України створить і вестиме перелік підприємств оборонно-промислового комплексу. Це має забезпечити найкращі умови для їхньої роботи.

Щоб захистити ці підприємства, інформація про їхню наявність у переліку, а також їхня звітність вважатимуться даними з обмеженим доступом і охоронятимуться законом.

Законопроєкт має на меті підтримати й розвивати підприємства оборонно-промислового комплексу, створивши для них максимально зручні умови роботи.

Перелік підприємств (резидентів Defence City) дозволить захистити інформацію про них, надати податкові пільги, спростити митні процедури та експортний контроль. Також він передбачає додаткові гарантії захисту в межах кримінальних справ і допомогу з релокацією підприємств завдяки створенню необхідної інфраструктури за рахунок сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Зокрема, голова комітету з питань фінансів Верховної Ради, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев пояснював те, що податкові пільги діятимуть до 1 січня 2036 року. Мова про те, що:

не потрібно платити податок на прибуток, якщо компанія реінвестує зароблені гроші в розвиток;

не потрібно сплачувати земельний податок, екологічний, а також податок на нерухомість.

Що передувало

Наприкінці червня народні депутати внесли до Верховної Ради кілька законопроєктів, які мають запустити ініціативу Defence City: спеціальний режим оподаткування та регулювання. Їхня мета — підтримати українських виробників зброї. Майбутніх резидентів Defence City включать до спеціального Переліку підприємств ОПК, вони отримають податкові пільги, зможуть релокувати своє виробництво за спрощеною процедурою, їм дозволять експортувати продукцію, а з публічних реєстрів зникне інформація про них (зокрема їхні адреси: мотив — убезпечити їх від російських ракет). Депутати також запропонували виробникам зброї певний імунітет від кримінальних переслідувань. У медіа законопроєкт викликав велике обурення — за роки великої війни журналісти зробили десятки матеріалів про корупцію та порушення при закупівлях зброї та інших виробів ОПК.