У «Дії» запрацювало бронювання 100% працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях

З 3 вересня на поталі «Дія» можна бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, що працюють у зонах можливих або активних бойових дій. Такі зміни у бронюванні урядив схвалив 13 серпня.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Щоб забронювати працівника на порталі «Дія», варто дотримуватись наступного алгоритму:

Критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, має звернутися до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%.

Після цього ОВА перевіряє фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим.

Державний орган через портал «Дія» збільшує ліміт бронювання до 100%.

Підприємство через портал «Дія» додатково бронює усіх працівників.

Що передувало

Уряд 13 серпня змінив порядок бронювання військовозобов’язаних і дозволив бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, що працюють у зонах можливих або активних бойових дій.

Раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Тобто для прифронтових територій цей обсяг збільшили удвічі.