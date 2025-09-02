«Пакунок школяра» планують розширити: що ще учні зможуть купити на виплати

Державну програму «Пакунок школяра» розширять. На виплати, крім одягу та канцелярії, можна буде купити книги.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Відомство планує запровадити нововведення впродовж трьох тижнів.

Улютін розповів, що заяви на отримання «Пакунка школяра» вже подали майже 128 тисяч родин. Водночас фінансову підтримку на суму 430 мільйонів гривень уже отримали 86 тисяч родин.

Майже 3 тисячі батьків наразилися на відмову, але вони можуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Посадовець пояснив, що найчастіше відмови повʼязані з помилками в системі.

Що таке «Пакунок школяра»

«Пакунок школяра» — це одноразова виплата від держави на кожну дитину, яка цьогоріч іде в перший клас.

Сума грошової допомоги становить 5 тисяч гривень, які можна витратити для підготовки до школи: на канцелярію, одяг і взуття.

«Пакунок школяра» можна отримати через портал «Дія» або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як отримати виплату онлайн

Якщо вашу дитину зараховано до першого класу — ви отримаєте сповіщення в «Дії». Далі для отримання державної допомоги потрібно:

обрати розділ «Сервіси», у ньому — «Допомога від держави», далі — «Пакунок школяра»;

обрати дитину-першокласника;

перейти до оформлення заяви про допомогу;

обрати «Дія.Картку» для зарахування грошей. Якщо її ще немає — відкрийте в банку-партнері;

перевірити дані в заяві та підтвердити її Дія.Підписом.

Заявки на оформлення «Пакунка школяра» приймаються до 15 листопада 2025 року.

Виплата недоступна для першокласників, які проживають за межами України та на тимчасово окупованих територіях.

