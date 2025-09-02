Нацвідбір «Євробачення-2026». В Україні оголосили, хто став музичним продюсером конкурсу

Українська співачка Джамала стала новою музичною продюсеркою Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2026». Раніше виконавиця сім разів була членом журі Нацвідбору «Євробачення».

Про це повідомляє «Суспільне».

Після перемоги на «Євробаченні» у 2016 році Джамала давала цінні поради наступним конкурсантам з України під час міжнародного конкурсу, що схоже на роботу музичного продюсера.

«Для мене роль музичної продюсерки Нацвідбору — це нове випробування і водночас велика честь. Бути у журі — це одна історія: ти обираєш серед запропонованих тобі артистів. А як продюсерці мені потрібно прослухати всі заявки і обрати разом з командою учасників, які далі предстануть перед людьми в етері», — сказала співачка.

Крім того, Джамала розповіла, які якості вона хоче бачити у майбутньому переможці Нацвідбору, а саме: готовність, витримку та професійність.

Незабаром стануть відомі умови щодо Національного відбору та розпочнеться приймання заявок на участь у конкурсі.

Що відомо про «Євробачення-2026»

70-й ювілейний пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться навесні 2026 року у Відні, столиці Австрії.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а другий — 14 травня. Гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Це вже втретє Відень прийматиме наймасштабніший музичний конкурс. Уперше столиця Австрії вітала гостей у 1967 році, після перемоги Удо Юргенса з піснею Merci Chérie. Вдруге — у 2015 році завдяки перемозі Кончіти Вурст у Відні провели 60-й ювілейний конкурс.

Тепер, після перемоги JJ з піснею Wasted Love, конкурс знову повертається до столиці Австрії.