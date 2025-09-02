МАГАТЕ виявило сліди урану в Сирії й розслідує можливий таємний ядерний реактор часів попередньої влади

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виявило сліди урану в Сирії під час розслідування будівлі, яку Ізраїль знищив у 2007 році. Агентство вже давно вважало, що це могла бути недекларована ядерна установка.

Як пише Reuters, про це йдеться у звіті для країн-членів ООН.

Тодішня влада Сирії на чолі з Башаром Асадом заявляла, що об’єкт у Дейр-ез-Зорі був звичайною військовою базою. Проте ще у 2011 році МАГАТЕ дійшло висновку, що будівля «дуже ймовірно» була таємним реактором, який офіційно не зареєстрували. Відтоді агентство намагалося підтвердити це припущення.

У 2024 році МАГАТЕ відновило розслідування й змогло взяти зразки ґрунту на трьох об’єктах, які «ймовірно були пов’язані» з Дейр-ез-Зором.

«В одному з цих місць виявили значну кількість частинок природного урану. Аналіз показав, що вони мають антропогенне походження, тобто з’явилися внаслідок хімічної обробки», — йдеться у звіті.

Водночас МАГАТЕ у документі уточнює, що «природний» — це незбагачений. Агентство ще не зробило висновку, що саме це означає.

А нинішня влада Сирії повідомила, що не має пояснень походження частинок урану. Водночас уряд у червні дозволив МАГАТЕ знову відвідати об’єкт, щоб відібрати нові зразки.

У червні директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. У звіті йдеться, що Сирія погодилася співпрацювати з агентством, діючи максимально прозоро, щоб з’ясувати питання щодо минулих ядерних дій країни.

На зустрічі Гроссі попросив, щоб Сирія дозволила йому протягом кількох місяців знову відвідати Дейр-ез-Зор, аби провести додаткові перевірки, отримати документи й поговорити з людьми, які були причетні до ядерної програми.

Reuters пише, що МАГАТЕ планує поїздку до Дейр-ез-Зору й досліджує зразки з інших місць.