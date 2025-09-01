Студенти можуть втратити відстрочку після 25 років: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону № 13634-1, який позбавляє права на відстрочку від мобілізації деяких студентів, яким виповнилось 25 років. Йдеться про тих, хто вступив до коледжів, і тих, хто вийшов за межі терміну академічної програми.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Ініціатором проєкту закону став народний депутат від партії «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань освіти Роман Грищук.

Народний обранець пропонує внести зміни до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і затвердити, що мобілізації не підлягають деякі категорії студентів, а саме:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які вступили на навчання не пізніше ніж у той рік, коли їм виповнюється 25 ;

; здобувачі вищої освіти у межах розрахункового строку виконання освітньої програми, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

виконання освітньої програми, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти; докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти.

Ці категорії студентів матимуть право на відстрочку лише в тому випадку, якщо вони здобувають освіту за рівнем, вищим за той рівень, який вони здобували раніше.

Крім того, відстрочку від мобілізації отримають деякі категорії науково-педагогічних працівників, які працевлаштовані в закладах освіти на 0,75 ставки і більше:

наукові працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь;

науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти;

педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

«Таким чином, розширення категорій надання відстрочки педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти незалежно від наявності наукового ступеня не призведе до суттєвого скорочення мобілізаційного потенціалу держави», — пояснює нардеп.

Водночас право на відстрочку від мобілізації залишається в аспірантів, докторантів, а також у вчителів і викладачів вишів.

