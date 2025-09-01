Користувачі TikTok зможуть ділитися фото, відео та голосовими у повідомленнях

Користувачі TikTok зможуть надсилати голосові повідомлення та ділитися до дев’яти зображеннями чи відео в особистих і групових чатах на платформі.

Про це повідомляє профільне медіа TechCrunch.

Користувачі можуть записувати та надсилати аудіоповідомлення тривалістю до 60 секунд. Функцію провадять поступово протягом кількох тижнів.

Щодо обміну фото та відео, то користувачі зможуть зробити знімок чи відео камерою або вибрати файл із галереї та поділитися ним з іншими. Перед відправленням контент можна відредагувати.

Для безпеки користувачів заборонено надсилати фото чи відео як перше повідомлення. Наприклад, якщо хтось пише вам уперше, він не може одразу відправити зроблене самостійно фото чи відео, а лише поділитися контентом, який уже є на TikTok.

Крім того, коли користувач вирішує надіслати фото чи відео, TikTok нагадує про необхідність захисту приватності та уважність у виборі одержувача.

Хоча приватні повідомлення у TikTok недоступні для користувачів молодше 16 років, компанія вводить додаткові заходи безпеки для тих, кому від 16 до 18. Зокрема, TikTok застосовує автоматизовані системи для виявлення та блокування зображень із оголеним тілом. Це означає, що відправнику не вдасться надіслати таке фото, а одержувач його не побачить.

Користувачі віком від 18 років можуть самостійно вмикати чи вимикати цю функцію безпеки в налаштуваннях застосунку.