РФ запустила по Україні понад 80 безпілотників. Були влучання

У ніч на 1 вересня російська армія атакувала Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали дрони з території тимчасово окупованого українського Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Решта 10 ударних БпЛА влучили у 6 місцях.