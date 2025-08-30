Литва встановила «зуби дракона» на кордоні з Росією і Білоруссю

Цього тижня литовські солдати інженерного батальйону імені полковника Юозаса Віткуса посилили кордон на низці невикористовуваних пунктів пропуску з Білоруссю та Росією.

Про це повідомили у Збройних силах Литви.

Бійці інженерного батальйону імені полковника Юозаса Віткуса встановили «зуби дракона» на неробочих пунктах пропуску: на кордоні з Білоруссю — це «Шумскас», «Лаворішкес», «Райгардас», «Латежеріс», на кордоні з Росією — «Романішкес», та в деяких інших районах.

У Збройних силах зазначили, що ці дії не пов’язані з російсько-білоруськими навчаннями «Захід». Вони є частиною довгострокового плану заходів, які зменшать можливості в’їзду військової техніки на територію Литви з Білорусі та Росії. Литовські військові продовжать оцінку інших важливих прикордонних районів.