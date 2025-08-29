Таїландський суд усунув прем’єр-міністерку всього через рік на посаді

Конституційний суд Таїланду 29 серпня звільнив премʼєр-міністра Паетонгтарн Чінавату з посади за порушення етичних норм та нездатність захистити національні інтереси.

Про це повідомляє The Guardian.

Конституційний суд Таїланду постановив, що премʼєрка порушила конституційні правила етики під час телефонної розмови з президентом Камбоджі Хун Сеном у червні 2025 року. Під час цієї розмови вона звернулася до Хун Сена як до «дядечка» і сказала, що якщо йому щось потрібно, вона «подбає про це».

Вона також зробила критичні зауваження на адресу одного з високопоставлених військових командувачів Таїланду.

Рішення суду означає, що премʼєр-міністерка негайно втрачає свою посаду, яку обіймала близько року. Це рішення відкриває шлях до виборів нового премʼєра. Цей процес може затягнутися, оскільки правляча партія Паетонгтарн «Феу Тай» втрачає більшість у парламенті.

Паетонгтарн вибачилася за свої слова та назвала їх елементом переговорної тактики. Проте витік розмови спричинив серйозну політичну кризу для її уряду. Зокрема, у червні один із партнерів коаліції вийшов з її уряду та залишив Чінавату з незначною більшістю. А тисячі протестувальників вийшли на вулиці Бангкока з вимогою її відставки.

Телефонна розмова також спричинила погіршення тайсько-камбоджійських відносин. Через кілька тижнів після витоку запису прикордонна суперечка переросла у п’ятиденний конфлікт, унаслідок якого загинули десятки людей і сотні тисяч покинули свої домівки.

Повну версію запису розмови опублікував сам Хун Сен, який також пригрозив оприлюднити додаткову компрометуючу інформацію про батька Паетонгтарн — Таксіна, який раніше також був премʼєром Таїланду. Відомо, що Хун Сен колись був давнім другом Таксіна, однак із невідомих причин нині вони перебувають у запеклій ворожнечі.

39-річну Чінавату вже тимчасово відсторонювали від виконання обов’язків 1 липня 2025 року на час розслідування. Це сталось після витоку запису її розмови з Хун Сеном, у якій вони обговорювали прикордонний конфлікт між сусідніми державами.