Сили оборони атакували перекачувальну станцію в Росії — вона забезпечує російську армію пальним

У ніч проти 29 серпня підрозділи Сил оборони України атакували лінійно-виробничу станцію в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

Обʼєкт атакували підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України. На території об’єкта сталась пожежа, результати удару уточнюються.