У Польщі розбився винищувач F-16 — пілот загинув

У Польщі, в місті Радом, під час тренувального польоту перед авіашоу розбився винищувач F-16 — пілот загинув.

Молодший капітан Віктор Романовський з муніципального штабу Державної пожежної служби в Радомі підтвердив новину про катастрофу F-16 під час навчань до авіашоу, запланованого на 30-31 серпня.

А міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк підтвердив в ефірі TVN24, що пілот F-16 не вижив. За його словами, ця аварія є дуже драматичним моментом для польських ВПС — для них це перша катастрофа літака F-16.

Пожежна служба отримала повідомлення про авіакатастрофу о 19:27. На місці події працюють служби екстреної допомоги.

Видання Money.pl пише, що, за неофіційними повідомленнями, літак врізався у злітно-посадкову смугу.