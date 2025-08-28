Джерела «Бабеля»: У РФ знищили вузлову залізничну станцію

Зранку 28 серпня у РФ атакували і знищили інфраструктуру російської вузлової залізничної станції Твер.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в ГУР.

Атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня. Під залізничними цистернами, що перебували на коліях і, вочевидь, були наповнені пальним, заклали вибухівку.

За кілька секунд стався вибух — заряд підірвали дистанційно. Після цього цистерни охопив вогонь, а далі пожежа поширилась на всю територію залізничної станції.

За даними співрозмовника з ГУР, удар по вузловій станції Твер має на меті знищити логістику Росії і порушити постачання палива, боєприпасів та особового складу.