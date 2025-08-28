Російського олігарха Гінера підозрюють у постачанні електроенергії окупантам у Криму

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху Євгену Гінеру — слідство вважає, що його компанія постачала електроенергію окупантам у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

СБУ зібрала доказову базу щодо російського бізнесмена Євгенія Гінера, який сприяв зміцненню окупаційної влади РФ на тимчасово захопленому півострові.

Слідство встановило, що після того як РФ окупувала Крим, підконтрольну Гінеру енергетичну компанію у Севастополі перереєстрували за російським законодавством. Підприємство формально перереєстрували у місті Херсон. Водночас російський олігарх створив у Севастополі філію, яку зареєстрували у так званих держорганах РФ.

Саме через цю «філію» у 2015—2016 роках уклали щонайменше 20 договорів на постачання електроенергії окупаційним адміністраціям та силовим структурам РФ.

Зокрема, компанія обслуговувала підрозділи Чорноморського флоту, ФСБ, прикордонної служби РФ, а також «уряд», «суди», «МВС» та інші окупаційні структури.

Загальна вартість контрактів перевищила 206 млн російських рублів (понад 79 мільйонів гривень за курсом того часу). Російського олігарха підозрюють у організації фінансування дій, які спрямовані на зміну меж території України. До схеми він залучив ще чотирьох людей, яким вже також повідомили про підозру. Одного з них вже засудили.