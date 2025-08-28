Вчені знайшли динозавра з метровими шипами — і показали, який вигляд він мав

Вчені зʼясували, що близько 165 мільйонів років тому на території сучасного Марокко жив динозавр з унікальною шипастою бронею — деякі шпичаки сягали майже метра в довжину.

Про це пишуть CNN.

Скам’янілості знайшли в горах Атлас, що в Марокко, у 2021—2023 роках. Хоча рештки не становлять повного скелета (зокрема, не зберігся череп), вони надали гарне уявлення про динозавра.

Ящера назвали Spicomellus. Він належить до сімейства анкілозаврів та є найдавнішим відомим представником цієї групи. Це динозаври з кістковими наростами, що утворювали своєрідну броню. Вони були приземкуватими повільними травоїдними тваринами, що пересувалися на чотирьох кінцівках. Spicomellus був завдовжки близько 4 метрів і важив від однієї до двох тонн. Динозавр також унікальний тим, що він є першим анкілозавром, якого знайшли в Африці.

Natural History Museum

Ще одна особливість динозавра пов’язана з його бронею. Співкерівник дослідження палеонтолог Річард Батлер каже, що ця броня неймовірно дивна й не схожа на броню будь-якого іншого динозавра.

Спина тварини була вкрита короткими шипами, а ребра мали колючки на своїх зовнішніх поверхнях. Навколо шиї розташовувався кістяний комір із пластинами та двома парами великих шипів, один із яких сягав 87 сантиметрів. На стегнах також були великі шпичаки та кістяний щит.

Професорка Сюзанна Мейдмент з одним із ребер Spicomellus. Natural History Museum

Зрощені хребці хвоста свідчать, що у Spicomellus, ймовірно, була зброя на його кінці — можливо, булава чи шипи.

Зазвичай ранні представники груп динозаврів мали простішу будову, ніж пізніші. Але Spicomellus показує, що з анкілозаврами було інакше. Його броня набагато складніша за пізніших анкілозаврів, і жоден із них не мав шипів на ребрах. Річард Батлер вважає, що спрощення броні пізніше могло бути пов’язане з тим, що вона стала виконувати захисну функцію, коли у крейдяному періоді хижаки стали надзвичайно великими.

Броня могла виконувати дві функції — захист від великих хижих динозаврів та приваблення партнерів.

За словами провідної авторки дослідження палеонтолога Сюзанни Мейдмент, у сучасних тварин подібні структури, наприклад роги оленя чи хвіст павича, зазвичай пов’язані зі статевим відбором.

Вона каже, що динозаври могли використовувати шипи та броню під час залицяння або територіальних демонстрацій, чи навіть у поєдинках між особинами одного виду за право спаровуватися. Броня Spicomellus абсолютно непрактична і могла б заважати пересуванню у густій рослинності.