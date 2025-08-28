Bloomberg: Мексика підвищить мита на імпорт з Китаю на вимогу Трампа

Уряд Мексики готовий підвищити тарифи на імпорт з Китаю в межах проєкту бюджету на 2026 рік, щоб захистити національний бізнес від дешевих китайських товарів і виконати давню вимогу президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до мексиканського уряду.

Очікується, що найбільше тарифи зростуть на автомобілі, текстиль та пластик. Інші азійські країни також можуть потрапити під підвищені мита.

За даними джерел медіа, конкретні ставки поки що не визначені. Проєкт бюджету планують передати до конгресу Мексики до 8 вересня.

Рішення Мексики є відповіддю на тривалий тиск з боку Адміністрації президента США Дональда Трампа, який закликав мексиканську владу підвищити мита на китайський імпорт, як це вже зробили самі Сполучені Штати.

Тоді Мексика запропонувала концепцію «Фортеця Північна Америка», яка передбачає обмеження постачань з Китаю та зміцнення торгових та виробничих звʼязків між США, Мексикою та Канадою.

Bloomberg зазначає, що підвищення тарифів допоможе Мексиці збільшити доходи бюджету та скоротити дефіцит, який у 2024 році досягнув рекордного рівня з 1980-х років.

Мексиканський ринок є ключовим для китайських автовиробників, таких як BYD, SAIC Motor (MG) та Chery Automobile. Завдяки низьким цінам та привабливим умовам гарантії китайські автомобілі стали дуже конкурентоспроможними у країні.

Нові тарифи можуть вплинути на ці компанії. Наприклад, акції BYD та SAIC Motor вже відреагували на новину падінням. Хоча нинішні тарифи в Мексиці на імпорт із Китаю досягають 20%, у США вони набагато вищі: наприклад, на китайські електромобілі діє мито 100%.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

У липні Трамп почав оголошувати про нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос та Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

А з 1 серпня Вашингтон запровадив мито у 30% на імпорт з Євросоюзу та Мексики — одних з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.

У своєму листі до президентки Мексики Клаудії Шейнбаум Трамп визнав, що її країна допомогла зупинити потік нелегальних мігрантів і фентанілу до США, однак заявив, що вона не зробила все, що потрібно, щоб запобігти перетворенню Північної Америки на «майданчик для торгівлі наркотиками».