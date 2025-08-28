Медіа: Російські дрони літають над маршрутами постачання американської зброї в Німеччині

Росія або її союзники запускають розвідувальні безпілотники над маршрутами, якими Сполучені Штати та їхні союзники перевозять військові припаси через східну Німеччину.
Про це йдеться в розслідуванні The New York Times та німецького медіа WirtschaftsWoche.
За даними медіа, польоти дронів зосереджені у східнонімецькій землі Тюрингія. Частина цих дронів була виготовлена в Ірані, а німецькі розвідники вважають, що принаймні деякі з них запустили з кораблів у Балтійському морі.
Американські чиновники підтвердили польоти, але заявили, що не змогли відстежити їхнє походження. Вони вважають, що дронами керували росіяни або люди, які працюють на російські спецслужби.
Сет Джонс, який вивчає це питання для Центру стратегічних та міжнародних досліджень, у коментарі NYT сказав, що польоти дронів над маршрутами постачання є «чистим шпигунством», оскільки Росія намагається дізнатися, які компанії виготовляють зброю для України і як її транспортують до Польщі та далі — в Україну.
За його словами, спостереження за допомогою дронів, найімовірніше, пов’язане з бойовою розвідкою, яка має дати російській армії краще уявлення про те, з якою зброєю вона зіткнеться і коли.
Крім того, за словами Джонса та західних чиновників, якщо Росія в майбутньому вирішить активізувати свої операції з саботажу в Європі, вона зможе використати інформацію, зібрану цими дронами.
- З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни активізували диверсії на території Європи. Центр стратегічних та міжнародних досліджень у своєму звіті за березень цього року стверджував, що кількість російських атак у Європі зросла вчетверо між 2022 і 2023 роками, а потім знову потроїлася між 2023 і 2024 роками. Водночас за перші шість місяців цього року фіксувалось значне зниження російської активності — лише чотири інциденти кваліфікувалися як саботаж або спроба саботажу з боку Росії.