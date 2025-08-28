В Україні заблокували доступ до YouTube-каналу Юрія Бардаша

В Україні заблокували доступ до YouTube-каналу підсанкційного продюсера та співака Юрія Бардаша.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

До вторгнення Бардаш був продюсером гуртів Quest Pistols і «Нерви», творцем і учасником гурту «Гриби», а потім почав сольну карʼєру під псевдонімом YOURA. У своїх численних інтервʼю він неодноразово озвучував тези російської пропаганди й називав окупацію Донбасу росіянами «братньою війною».

YouTube / KinoMost

У січні 2024 року Бардаш похизувався російським паспортом на тлі портрета Путіна. У травні 2024-го йому оголосили підозру за чотирма статтями.

У травні 2025 року Бардаша заочно засудили в Україні до 10 років вʼязниці за пропаганду війни й виправдовування агресії РФ.

Суд встановив, що продюсер публічно поширював українофобський наратив і висловлював негативне ставлення до українського народу, підтримував російську агресію проти України.

Зокрема, він давав інтерв’ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України, а також у соцмережах публікував матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію РФ проти України.