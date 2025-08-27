SpaceX успішно запустила ракету Starship після кількох невдалих спроб

Ракета Starship компанії SpaceX 26 серпня вивела на орбіту першу партію макетів супутників Starlink і випробувала нові теплозахисні плитки під час входу в атмосферу Землі.

Про це повідомляє Reuters.

Ракета Starship стартувала близько 19:30 за східним часом США (2:30 27 червня за київським часом) з бази SpaceX у південному Техасі. За три хвилини масивний прискорювач Super Heavy відокремив верхній ступінь Starship і вивів його в космос на десятки кілометрів над поверхнею Землі.

За 30 хвилин після старту система запуску супутників уперше розгорнула вісім макетів супутників Starlink — це була головна ціль місії.

Під час повернення в атмосферу Землі над Індійським океаном, приблизно за годину після запуску, випробували теплозахисні плитки різних типів. Компанія Маска прагне створити зовнішній захист, який би потребував мінімального ремонту після кожного польоту, або й взагалі не потребував його.

Місія завершилася контрольованим вертикальним приводненням ракети на поверхню океану на захід від Австралії. Після цього Starship перекинувся і вибухнув. Це сталось, імовірно, завдяки запроєктованій системі аварійного завершення польоту.

Попередню спробу запуску Starship 24 серпня компанія скасувала через технічні неполадки на стартовому майданчику.

Що відомо про космічну місію Starship

Ракета нового покоління Starship є ключовим елементом майбутнього в плані SpaceX щодо колонізації Марсу. Під час її розробки у 2024 році виникло багато проблем.

Дві аварії Starship на початкових етапах польотів, ще одна невдача під час дев’ятого польоту й масштабний вибух у червні 2025 року стали серйозними випробуваннями для підходу компанії «тестування до відмови».

Попри це компанія продовжує швидко виробляти нові ракети для випробувальних польотів на своєму великому заводі Starbase. NASA сподівається використати Starship вже у 2027 році для першої з часів програми Apollo висадки людей на Місяць.