Вночі РФ атакувала Україну дронами. Як спрацювала ППО

У ніч проти 27 серпня російська армія запустила по Україні 95 БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Українська ППО знешкодила 74 дрони.

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких напрямків, як Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Чауда тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Ще 21 дрон влучив у 9 місцях.