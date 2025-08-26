Перший у світі національний AI-асистент і «Шлях пораненого»: Мінцифри анонсувало 6 нових сервісів у «Дії»

Невдовзі на порталі «Дія» запрацюють шість нових сервісів. Серед них — перший у світі національний AI-асистент та комплексна онлайн-соцдопомога.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, нові проєкти стануть революційним етапом у розвитку цифрової України. Так, найближчим часом у «Дії» з’являться:
- національний AI-асистент, який надаватиме державні послуги. Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом українці зможуть отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат;
- е-Нотаріат. Проєкт передбачає, що громадяни зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн. Мінцифри співпрацює з Мін’юстом та ДП «Національні інформаційні системи» над електронною системою, яка інтегрує всі нотаріальні процеси й стане основою для запуску послуг у «Дії». Сервіси планують запустити з наступного року;
- еАкциз — масштабна реформа для боротьби з тіньовим ринком тютюну та алкоголю. За словами Федорова, лише за рік Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на ці товари. Тепер паперову акцизну марку замінять електронною, щоб українці могли перевірити легальність продукції в «Дії», просто відсканувавши цю марку;
- «Шлях пораненого» — комплексний сервіс для військових та їхніх родин. За однією заявою людина зможе отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, грошову допомогу, соціальні послуги та пільги. Для рідних загиблих чи померлих військових також будуть доступні послуги присвоєння статусу члена сім’ї загиблого, одноразова грошова допомога, соціальні послуги та інші. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматичною. Запуск сервісу планується вже восени;
- базова соціальна допомога — сервіс, який не має аналогів в інших країнах. У «Дії» вже розпочали його бета-тест. Це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Скористатися нею зможуть українці, які вже отримують різні соцвиплати від держави. Розмір виплат розраховується індивідуально, потрібно лише подати заяву в застосунку;
- витяг про несудимість з апостилем. Мінцифри працює разом із МВС над тим, щоб громадяни могли замовити в «Дії» документ з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві — новий сервіс має виправити цю незручність.