Правозахисник Максим Буткевич отримав номінацію на Премію Вацлава Гавела

Український правозахисник Максим Буткевич, який два з половиною роки перебував у російському полоні, потрапив у список претендентів на здобуття Премії імені Вацлава Гавела з прав людини.

Про це повідомила Парламентська асамблея Ради Європи.

Відбіркова комісія премії, яка відзначає видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та за її межами, 26 серпня оголосила список з трьох номінантів на здобуття премії 2025 року.

Максим Буткевич — український журналіст, правозахисник і співзасновник Центру прав людини «Зміна» та «Громадського радіо».

Getty Images / «Бабель»

Попри свій пацифізм, він добровольцем вступив до лав Збройних сил України на початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року та став командиром взводу. Ворог узяв його в полон у червні 2022 року і засудив до 13 років позбавлення волі. Буткевич провів майже два з половиною роки суворого увʼязнення, перш ніж його звільнили під час обміну полоненими в жовтні 2024 року.

Відбіркова комісія зазначає, що він «залишається потужним символом мужності та стійкості у захисті справедливості та свободи».

Мзія Амаглобелі — грузинська журналістка та співзасновниця незалежних медіа «Батумелебі» та «Нетгазеті». У серпні 2025 року її засудили до двох років за ґратами за ляпас поліцейському під час протестів.

Council of Europe Commissioner for Human Rights

Комісія зазначає, що її сміливі дії допомогли привернути увагу до репресій у медіа та політичних зловживань. Її арешт і вирок «зробили її символом свободи преси та стійкості перед обличчям репресій з боку уряду, що підкреслює вирішальну роль журналістів у захисті прав людини».

Ульві Гасанлі — азербайджанський журналіст і директор незалежного Abzas Media з 2016 року.

Facebook

Комісія наголошує, що з 2011 року Гасанлі зазнає невпинних переслідувань з боку уряду, включаючи свавільні затримання, тортури та політично мотивовані звинувачення. У червні 2025 року його засудили до девʼяти років позбавлення волі і зараз утримують в суворих умовах у віддаленій вʼязниці, де він витримував голодування та одиночне увʼязнення, продовжуючи водночас залишатися стійким і відданим свободі преси.